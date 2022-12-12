В УЗ попередили про затримку потягів через негоду: список ресів

Внаслідок серйозної негоди в районах польського, угорського та словацького кордонів в Україні затримується низка потягів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Поїзди угорського формування Захонь-Чоп та словацького формування Кошице-Мукачево курсують із затримками в межах 30 хвилин", - пише "Укрзалізниця".

Як зазначає пресслужба, найбільші затримки зафіксовані у рейсів:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львові 11 грудня зупинилися трамваї та тролейбуси через обледеніння електромережі.

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