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В УЗ попередили про затримку потягів через негоду: список ресів

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Понеділок 12 грудня 2022 18:18
В УЗ попередили про затримку потягів через негоду: список ресів Фото: в УЗ попередили про затримку потягів через негоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок серйозної негоди в районах польського, угорського та словацького кордонів в Україні затримується низка потягів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як зазначає пресслужба, найбільші затримки зафіксовані у рейсів:

  • №716/715 Перемишль - Київ на 8:35 год;
  • №706/705 Перемишль - Київ на 3:51 год;
  • №32/31 Перемишль - Запоріжжя 1:20 год;
  • №45/46 Харків - Ужгород на 1:18 год;
  • №90/89 Перемишль - Київ на 1:01 год.

"Поїзди угорського формування Захонь-Чоп та словацького формування Кошице-Мукачево курсують із затримками в межах 30 хвилин", - пише "Укрзалізниця".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львові 11 грудня зупинилися трамваї та тролейбуси через обледеніння електромережі.

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Укрзалізниця
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