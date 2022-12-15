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УЗ предупредила о задержке поездов в результате обстрелов под Никополем: список рейсов

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Четверг 15 декабря 2022 13:38
УЗ предупредила о задержке поездов в результате обстрелов под Никополем: список рейсов Фото: УЗ предупредила о задержке поездов в результате обстрелов под Никополем: список рейсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате повреждения контактной сети под Никополем, в Украине задерживаются ряд поездов "Укрзализныци".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

В настоящее время были задействованы резервные тепловозы для безопасного вывоза из региона.

С задержкой двигаются поезда:

  • №62 Одесса - Харьков будет направляться с задержкой на 4 часа;
  • №276 Киев-Запорожье - на 4,5 часа;
  • №119 Львов - Запорожье на 2 часа.
  • №120 Запорожье - Львов на 30 минут.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Украине ряд поездов также задерживался из-за непогоды.

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Укрзализныця
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