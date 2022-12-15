УЗ предупредила о задержке поездов в результате обстрелов под Никополем: список рейсов

В результате повреждения контактной сети под Никополем, в Украине задерживаются ряд поездов "Укрзализныци".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

В настоящее время были задействованы резервные тепловозы для безопасного вывоза из региона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Украине ряд поездов также задерживался из-за непогоды.

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