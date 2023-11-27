УЗ попередила про затримки низки поїздів через негоду: список

Шість поїздів "Укрзалізниці" курсують із запізненням більш ніж на годину через негоду та сильні снігопади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Як повідомляється, через негоду з відхиленням від графіка на понад годину прямують такі поїзди далекого сполучення:
Окрім того, УЗ посилює пропозицію по найбільш засніжених регіонах:
Також повідомляється, що київська кільцева електричка курсує за графіком.
Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці - за посиланням.
При цьому сьогодні по усій території України очікується снігопад. Місцями попереджають про снігові замети, хуртовини й ожеледицю.
Вже зранку в'їзд до Києва для великогабаритного транспорту тимчасово обмежили через погіршення погодних умов. У столиці спостерігається снігопад та ожеледиця.
Через негоду в Україні в 16 областях знеструмлені населені пункти, а на 14 автодорогах перекрито рух транспорту. Люди опинилися в сніговій пастці на дорогах, а до ліквідації наслідків вже залучають військову техніку.
Які наслідки потужної негоди в різних регіонах країни - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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