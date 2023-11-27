УЗ попередила про затримки низки поїздів через негоду: список

Як повідомляється, через негоду з відхиленням від графіка на понад годину прямують такі поїзди далекого сполучення:

№247/248 Одеса - Київ;

№11/12 Одеса - Львів;

№7/8 Одеса - Харків;

№53/54 Одеса - Дніпро;

№253/254 Одеса - Кривий Ріг;

№119/120 Львів - Запоріжжя.

Окрім того, УЗ посилює пропозицію по найбільш засніжених регіонах:

+4 вагони поїзда №106 Одеса - Київ сьогодні;

+4 вагони поїзда №248 Київ - Одеса сьогодні;

+4 вагони поїзда №248 Одеса - Київ завтра;

+4 вагони поїзда №779 Суми - Київ завтра.

Також повідомляється, що київська кільцева електричка курсує за графіком.

Негода в Україні

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці - за посиланням.

При цьому сьогодні по усій території України очікується снігопад. Місцями попереджають про снігові замети, хуртовини й ожеледицю.

Вже зранку в'їзд до Києва для великогабаритного транспорту тимчасово обмежили через погіршення погодних умов. У столиці спостерігається снігопад та ожеледиця.

Через негоду в Україні в 16 областях знеструмлені населені пункти, а на 14 автодорогах перекрито рух транспорту. Люди опинилися в сніговій пастці на дорогах, а до ліквідації наслідків вже залучають військову техніку.