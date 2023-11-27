ua en ru
Пн, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УЗ попередила про затримки низки поїздів через негоду: список

Україна, Понеділок 27 листопада 2023 12:20
UA EN RU
УЗ попередила про затримки низки поїздів через негоду: список Фото: УЗ попередила про затримки низки поїздів через негоду (facebook.com/ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

Шість поїздів "Укрзалізниці" курсують із запізненням більш ніж на годину через негоду та сильні снігопади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як повідомляється, через негоду з відхиленням від графіка на понад годину прямують такі поїзди далекого сполучення:

  • №247/248 Одеса - Київ;
  • №11/12 Одеса - Львів;
  • №7/8 Одеса - Харків;
  • №53/54 Одеса - Дніпро;
  • №253/254 Одеса - Кривий Ріг;
  • №119/120 Львів - Запоріжжя.

Окрім того, УЗ посилює пропозицію по найбільш засніжених регіонах:

  • +4 вагони поїзда №106 Одеса - Київ сьогодні;
  • +4 вагони поїзда №248 Київ - Одеса сьогодні;
  • +4 вагони поїзда №248 Одеса - Київ завтра;
  • +4 вагони поїзда №779 Суми - Київ завтра.

Також повідомляється, що київська кільцева електричка курсує за графіком.

Негода в Україні

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці - за посиланням.

При цьому сьогодні по усій території України очікується снігопад. Місцями попереджають про снігові замети, хуртовини й ожеледицю.

Вже зранку в'їзд до Києва для великогабаритного транспорту тимчасово обмежили через погіршення погодних умов. У столиці спостерігається снігопад та ожеледиця.

Через негоду в Україні в 16 областях знеструмлені населені пункти, а на 14 автодорогах перекрито рух транспорту. Люди опинилися в сніговій пастці на дорогах, а до ліквідації наслідків вже залучають військову техніку.

Які наслідки потужної негоди в різних регіонах країни - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця поїзди
NEWS
Снігова пастка, перекриті траси та знеструмлення: які наслідки негоди в Україні
Снігова пастка, перекриті траси та знеструмлення: які наслідки негоди в Україні
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах