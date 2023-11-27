УЗ попередила про затримки низки поїздів через негоду: список
Шість поїздів "Укрзалізниці" курсують із запізненням більш ніж на годину через негоду та сильні снігопади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Як повідомляється, через негоду з відхиленням від графіка на понад годину прямують такі поїзди далекого сполучення:
- №247/248 Одеса - Київ;
- №11/12 Одеса - Львів;
- №7/8 Одеса - Харків;
- №53/54 Одеса - Дніпро;
- №253/254 Одеса - Кривий Ріг;
- №119/120 Львів - Запоріжжя.
Окрім того, УЗ посилює пропозицію по найбільш засніжених регіонах:
- +4 вагони поїзда №106 Одеса - Київ сьогодні;
- +4 вагони поїзда №248 Київ - Одеса сьогодні;
- +4 вагони поїзда №248 Одеса - Київ завтра;
- +4 вагони поїзда №779 Суми - Київ завтра.
Також повідомляється, що київська кільцева електричка курсує за графіком.
Негода в Україні
Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці - за посиланням.
При цьому сьогодні по усій території України очікується снігопад. Місцями попереджають про снігові замети, хуртовини й ожеледицю.
Вже зранку в'їзд до Києва для великогабаритного транспорту тимчасово обмежили через погіршення погодних умов. У столиці спостерігається снігопад та ожеледиця.
Через негоду в Україні в 16 областях знеструмлені населені пункти, а на 14 автодорогах перекрито рух транспорту. Люди опинилися в сніговій пастці на дорогах, а до ліквідації наслідків вже залучають військову техніку.
Які наслідки потужної негоди в різних регіонах країни - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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