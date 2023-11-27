УЗ предупредила о задержках ряда поездов из-за непогоды: список

Шесть поездов "Укрзализныци" курсируют с опозданием более чем на час из-за непогоды и сильных снегопадов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Как сообщается, из-за непогоды с отклонением от графика более чем на час следуют следующие поезда дальнего сообщения:

№247/248 Одесса - Киев;

№11/12 Одесса - Львов;

№7/8 Одесса - Харьков;

№53/54 Одесса - Днепр;

№253/254 Одесса - Кривой Рог;

№119/120 Львов - Запорожье.

Кроме того, УЗ усиливает предложение по наиболее заснеженным регионам:

+4 вагона поезда №106 Одесса - Киев сегодня;

+4 вагона поезда №248 Киев - Одесса сегодня;

+4 вагона поезда №248 Одесса - Киев завтра;

+4 вагона поезда №779 Сумы - Киев завтра.

Также сообщается, что киевская кольцевая электричка курсирует по графику.

Непогода в Украине

26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности - по ссылке.

При этом сегодня по всей территории Украины ожидается снегопад. Местами предупреждают о снежных заносах, вьюгах и гололедице.

Уже с утра въезд в Киев для крупногабаритного транспорта временно ограничили из-за ухудшения погодных условий. В столице наблюдается снегопад и гололед.

Из-за непогоды в Украине в 16 областях обесточены населенные пункты, а на 14 автодорогах перекрыто движение транспорта. Люди оказались в снежной ловушке на дорогах, а к ликвидации последствий уже привлекают военную технику.

Какие последствия мощной непогоды в разных регионах страны - читайте в материале РБК-Украина.