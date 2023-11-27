УЗ предупредила о задержках ряда поездов из-за непогоды: список
Шесть поездов "Укрзализныци" курсируют с опозданием более чем на час из-за непогоды и сильных снегопадов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как сообщается, из-за непогоды с отклонением от графика более чем на час следуют следующие поезда дальнего сообщения:
- №247/248 Одесса - Киев;
- №11/12 Одесса - Львов;
- №7/8 Одесса - Харьков;
- №53/54 Одесса - Днепр;
- №253/254 Одесса - Кривой Рог;
- №119/120 Львов - Запорожье.
Кроме того, УЗ усиливает предложение по наиболее заснеженным регионам:
- +4 вагона поезда №106 Одесса - Киев сегодня;
- +4 вагона поезда №248 Киев - Одесса сегодня;
- +4 вагона поезда №248 Одесса - Киев завтра;
- +4 вагона поезда №779 Сумы - Киев завтра.
Также сообщается, что киевская кольцевая электричка курсирует по графику.
Непогода в Украине
26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности - по ссылке.
При этом сегодня по всей территории Украины ожидается снегопад. Местами предупреждают о снежных заносах, вьюгах и гололедице.
Уже с утра въезд в Киев для крупногабаритного транспорта временно ограничили из-за ухудшения погодных условий. В столице наблюдается снегопад и гололед.
Из-за непогоды в Украине в 16 областях обесточены населенные пункты, а на 14 автодорогах перекрыто движение транспорта. Люди оказались в снежной ловушке на дорогах, а к ликвидации последствий уже привлекают военную технику.
Какие последствия мощной непогоды в разных регионах страны - читайте в материале РБК-Украина.
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