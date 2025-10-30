УЗ попередила про важливі зміни в маршруті поїзда Варшава-Київ

Затримки поїздів

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, внаслідок ворожого обстрілу і знеструмлення у Миколаївській області пасажирські поїзди в регіоні курсують із затримками.

Зокрема, це стосується рейсів:

127 Запоріжжя-Львів,

128 Львів-Запоріжжя,

51 Одеса-Запоріжжя,

7 Харків-Одеса,

53 Дніпро-Одеса.

Також ми повідомляли, що у Полтавській області тимчасово змінять рух деяких поїздів "Укрзалізниці".

'Графік руху кількох поїздів у Полтавській області буде тимчасово змінено через заплановані ремонтні роботи на ділянці між станціями "Ромодан" і "Гадяч".

Новий графік руху приміських поїздів діятиме з 5 листопада 2025 року.

Триватимуть такі тимчасові зміни для пасажирів понад місяць - до 25 грудня 2025 року.