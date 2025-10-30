UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

УЗ попередила про важливі зміни в маршруті поїзда Варшава-Київ

Фото: поїзд Варшава-Київ тимчасово змінив маршрут (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Поїзд №68/67 Варшава-Київ 30 жовтня курсуватиме зі змінами. Через технічні причини буде додаткова пересадка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Сьогоднішній рейс із Варшави проходитиме з невеликими змінами - через технічні причини буде додаткова пересадка", - йдеться в повідомленні.

Як буде організовано поїздку:

  1. На станції Варшава-Всходня сідайте до будь-якого з трьох додаткових вагонів поїзда Інтерсіті №12010.
  2. Ваші квитки дійсні, місця можна займати у довільному порядку - головне, щоб усім було зручно.
  3. У Любліні пасажири вагонів 1, 2, 3, 5, 6 і 7 пересідають до нашого поїзда №68/67 Варшава-Київ, який далі прямує до столиці.
  4. Пасажири 4-го вагона продовжують подорож Інтерсіті №12010 до станції Хелм. Там на вас чекатиме додатковий вагон №16, причеплений до поїзда №20 Хелм-Київ.

Зазначається, що поїзна бригада УЗ буде поруч і допоможе знайти свій вагон та місце. 

"Ми щиро перепрошуємо за незручності - техніка іноді підкидає сюрпризи, але ми зробили все, щоб ви все одно комфортно та без стресу дісталися додому", - додали в компанії.

Затримки поїздів

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, внаслідок ворожого обстрілу і знеструмлення у Миколаївській області пасажирські поїзди в регіоні курсують із затримками.

Зокрема, це стосується рейсів:

  • 127 Запоріжжя-Львів,
  • 128 Львів-Запоріжжя,
  • 51 Одеса-Запоріжжя,
  • 7 Харків-Одеса,
  • 53 Дніпро-Одеса.

Також ми повідомляли, що у Полтавській області тимчасово змінять рух деяких поїздів "Укрзалізниці".

'Графік руху кількох поїздів у Полтавській області буде тимчасово змінено через заплановані ремонтні роботи на ділянці між станціями "Ромодан" і "Гадяч".

Новий графік руху приміських поїздів діятиме з 5 листопада 2025 року.

Триватимуть такі тимчасові зміни для пасажирів понад місяць - до 25 грудня 2025 року.

КиївУкрзалізницяВаршаваПоїзди