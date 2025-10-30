УЗ предупредила о важных изменениях в маршруте поезда Варшава-Киев

"Сегодняшний рейс из Варшавы будет проходить с небольшими изменениями - по техническим причинам будет дополнительная пересадка", - говорится в сообщении.

Как будет организована поездка:

На станции Варшава-Всходня садитесь в любой из трех дополнительных вагонов поезда Интерсити №12010. Ваши билеты действительны, места можно занимать в произвольном порядке - главное, чтобы всем было удобно. В Люблине пассажиры вагонов 1, 2, 3, 5, 6 и 7 пересаживаются в наш поезд №68/67 Варшава-Киев, который далее следует в столицу. Пассажиры 4-го вагона продолжают путешествие Интерсити №12010 до станции Хелм. Там вас будет ждать дополнительный вагон №16, прицепленный к поезду №20 Хелм-Киев.

Отмечается, что поездная бригада УЗ будет рядом и поможет найти свой вагон и место.

"Мы искренне извиняемся за неудобства - техника иногда подбрасывает сюрпризы, но мы сделали все, чтобы вы все равно комфортно и без стресса добрались домой", - добавили в компании.