УЗ улучшит доступ к горам, рейсы получат ряд изменений: список

"Укрзализныця" планирует улучшить доступность горного направления в пик сезона. Новый график движения вступает в силу уже с 10 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"На этот раз фокус на поездах внутри страны. Здесь мы позаботились прежде всего о доступности горного направления, ведь именно туда в пик сезона направляются на восстановление и отдых семьи наших защитников и защитниц, организованные группы детей и вообще большое количество украинцев", - пишет пресс-служба.

Как отметили в "Укрзализныце", "горы" условно разделяют на два направления: буковельское и славское. Оба направления получили улучшения.

Какие рейсы получат улучшения: