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УЗ улучшит доступ к горам, рейсы получат ряд изменений: список

Среда 22 ноября 2023 19:14
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УЗ улучшит доступ к горам, рейсы получат ряд изменений: список Фото: УЗ улучшит доступ к горам, рейсы получат ряд изменений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" планирует улучшить доступность горного направления в пик сезона. Новый график движения вступает в силу уже с 10 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"На этот раз фокус на поездах внутри страны. Здесь мы позаботились прежде всего о доступности горного направления, ведь именно туда в пик сезона направляются на восстановление и отдых семьи наших защитников и защитниц, организованные группы детей и вообще большое количество украинцев", - пишет пресс-служба.

Как отметили в "Укрзализныце", "горы" условно разделяют на два направления: буковельское и славское. Оба направления получили улучшения.

Какие рейсы получат улучшения:

  • №193/192 Кривой Рог - Ясиня, который будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Криворожье с Карпатами;
  • №145/146 Сумы - Рахов даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья;
  • №365/366 Луцк - Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой;
  • №345/346 Ужгород - Черновцы, который будет курсировать ежедневно и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славском;
  • №28/27 Киев - Мукачево, заложенный в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением;
  • №368/367 Луцк - Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Славском, Мукачево и Чопом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" также анонсировала обновление в движении поездов международного направления в 2024 году. Также ожидается, что до конца года запустят онлайн-продажу билетов в Вену.

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Укрзализныця
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