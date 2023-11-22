ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пасажирам "УЗ" буде зручніше подорожувати до Польщі: деталі

Польща, Варшава, Середа 22 листопада 2023 15:28
UA EN RU
Пасажирам "УЗ" буде зручніше подорожувати до Польщі: деталі Фото: Поїзд до Перемишля (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В "Укрзалізниці" анонсували оновлення в русі поїздів міжнародного напрямку у 2024 році. Зміни стосуватимуться сполучень із трьома польськими станціями.

Що зміниться для пасажирів, які прямуватимуть із України до Польщі та навпаки, РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

У розкладі "УЗ" на 2024 рік передбачений запуск нового поїзда №119/120 Дніпро – Хелм. Завдяки зручній стиковці на поїзд у бік Варшави пасажири зможуть дістатися польської столиці на 4 години раніше, ніж якби здійснювали подорож через Перемишль.

Пасажири, які поїдуть із Одеси до Перемишля потягом №35/36 наступного року витрачатимуть на дорогу менше часу. Із Одеси до Перемишля час у дорозі скоротиться на 50 хв. У зворотному напрямку із польської станції до Одеси – майже на 2 години. Таке пришвидшення поїзда дасть пасажирам більший запас часу на пересадку на поїзд ІС56 Перемишль (07:23) – Берлін (17:06).

Також в "Укрзалізниці" повідомили, що на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів польські колеги незабаром оновлять свій рухомий склад. Поїздка в електричці по території Польщі стане більш комфортною.

Загалом у новому сезону в "Укрзалізниці" передбачені 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних. Зокрема, запусять нові міжнародні поїзди Дніпро – Хелм, Чоп –Відень та Чоп – Прага.

Нагадаємо, ми писали, що УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня, буде і новий потяг Чоп-Відень. Такі зміни анонсували на 2024 рік.

Також ми розповідали, чому пасажири скаржаться на комфорт нового поїзда до Варшави. Польський перевізник використовує дизель-поїзди виробництва 70-х років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Польща поїзди
NEWS
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію