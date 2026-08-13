Книги доставлятимуть прямо до купе: на яких рейсах "Укрзалізниці" з'явилася нова послуга
Пасажири "Укрзалізниці" можуть замовляти українські книжки безпосередньо до свого вагона під час купівлі квитка. Послуга покликана підтримати вітчизняні видавництва та книгарні, які зазнають збитків через російські обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
Книжку можна замовити під час оформлення квитка та отримати на своїй полиці на початку поїздки.
Опція доступна на 4 міжнародних напрямках та у 10 флагманських поїздах внутрішнього сполучення.
У програмі лояльності УЗ доступні додаткові знижки та бонуси на електронні, паперові та аудіокниги.
Де можна замовити книжку до вагона
Придбану під час оформлення квитка книжку пасажир отримує безпосередньо на своїй полиці на початку поїздки.
Послуга діє на міжнародних рейсах до таких країн:
- Польща (Перемишль, Хелм);
- Угорщина (Будапешт);
- Молдова (Кишинів);
- Румунія (Бухарест).
Також опція доступна у флагманських поїздах внутрішнього сполучення:
- №81/82 "Сакура" (Київ - Ужгород);
- №95/96 "Гуцульщина" (Київ - Рахів);
- №01/02 "Єдність" (Харків - Рахів);
- №15/16 "Лесь Курбас" (Харків - Івано-Франківськ);
- №17/18 "Сковорода" (Харків - Ужгород);
- №79/80 "Січеслав" (Дніпро - Львів);
- №106/105 "Чорноморець" (Одеса - Київ);
- №43/44 "Стефанія" (Івано-Франківськ - Дніпро);
- №7/8 "Буковина" (Київ - Чернівці);
- №92/91 "Леополіс" (Львів - Київ).
Партнерські знижки та бонуси
У програмі лояльності перевізника доступні спеціальні пропозиції від партнерів за бали "Обіймашки":
- Readeat - 300 грн бонусами на книжки;
- Абук - безплатний доступ до аудіокниг;
- Книголенд - знижка 15% на книжки та промокод на 100 грн;
- Майстерня історій "Мрієлов" - знижка 20%;
- Librarius - знижка 25% на електронні та аудіокниги;
- Книгарня Є - знижка 12% на паперові видання;
- MEGOGO BOOKS - знижка 15%;
- #книголав - знижка 300 грн на замовлення;
- Ukraїner - 10% знижки на подарункові фотобуки та книжки.
Чому це важливо
Український видавничий бізнес зазнає системних втрат внаслідок повномасштабної війни.
Через російські удари по складах і друкарнях за останні місяці було знищено понад 10 мільйонів книжок. Купівля літератури в дорогу дає змогу підтримати роботу видавництв, книгарень та авторів.
Що робити пасажирам під час тривоги
Нагадаємо, що у разі оголошення повітряної тривоги чи загрози ворожого обстрілу пасажирам залізниці важливо чітко знати алгоритм дій задля власної безпеки.
Інструкції від залізничників допомагають зберегти життя як під час перебування на вокзалах, так і під час руху поїзда.
Пасажирам залізничної інфраструктури нагадують, що під час тривоги на вокзалі необхідно прямувати в укриття та суворо дотримуватися правил безпеки.
Якщо ж загроза застала безпосередньо в дорозі, пасажирам радять діяти за інструкціями персоналу поїзда для захисту від ракетних чи авіаційних ударів.