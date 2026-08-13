Книги доставлятимуть прямо до купе: на яких рейсах "Укрзалізниці" з'явилася нова послуга

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Книжку можна замовити під час оформлення квитка та отримати на своїй полиці на початку поїздки.

Опція доступна на 4 міжнародних напрямках та у 10 флагманських поїздах внутрішнього сполучення.

У програмі лояльності УЗ доступні додаткові знижки та бонуси на електронні, паперові та аудіокниги.