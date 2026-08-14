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"Укрзалізниця" повертає популярний сервіс: де вже можна скористатися

22:30 14.08.2026 Пт
2 хв
Улюблені снеки знову доступні під час поїздки
aimg Сергій Козачук
"Укрзалізниця" повертає популярний сервіс: де вже можна скористатися Фото: УЗ повертає торгівельні автомати в поїздах (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В електричці підвищеного комфорту "Укрзалізниці" повернули торгівельні автомати зі снеками та напоями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Головне:

Вендингові автомати повертаються у регіональні поїзди "Укрзалізниці".

Перший маршрут з оновленою послугою - Львів - Хмельницький.

Оплата здійснюється карткою, а асортимент товарів розширили.

Перевізник шукає партнерів серед бізнесу для встановлення автоматів в інших регіонах.

Де працюють автомати та як вони влаштовані

Продаж товарів відновили на борту електрички підвищеного комфорту, яка курсує за маршрутом Хмельницький - Тернопіль - Львів.

У торговельних апаратах пасажири можуть придбати швидкі перекуси та напої.

Серед головних переваг сервісу:

  • оплата карткою у кілька кліків;
  • прозорі умови - усі товари та ціни видно на вітрині;
  • розширений асортимент снеків і напоїв.

Як бізнесу стати партнером "Укрзалізниці"

Компанія оголосила про пошук партнерів у сфері автоматизованого продажу товарів.

УЗ відкрита до співпраці та розглядає можливість встановлення вендингових апаратів і в інших регіональних поїздах.

Представники бізнесу, які бажають долучитися до проєкту, можуть надіслати свої пропозиції на електронну пошту ppk@uz.gov.ua.

Допомога пасажирам УЗ

Нагадаємо, що на тлі регулярних безпекових викликів та атак на інфраструктуру перевізник системно підтримує пасажирів під час затримок рейсів та у разі загрози безпосередньо в дорозі.

Зокрема, для людей, чиї поїзди затримуються через російські обстріли Одеської області, "Укрзалізниця" організувала гаряче харчування. Допомога передбачена як для пасажирів, так і для членів поїзних бригад.

Окрім цього, залізничники нагадують про правила дій для пасажирів у разі виникнення загрози під час подорожі. Усі провідники пройшли відповідний інструктаж і попереджають людей про небезпеку, а пасажирам важливо чітко виконувати їхні вказівки.

Водночас компанія продовжує розширювати перелік сервісів для покращення комфорту в дорозі.

Наприклад, нещодавно стало відомо, що пасажири "Укрзалізниці" можуть замовляти книжки безпосередньо у вагон. Нову послугу запускають для підтримки українських видавництв, а зробити замовлення можна під час придбання квитка.

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