Квитки на поїзд Київ-Варшава більше не будуть продавати в касах: як придбати

АТ "Укрзалізниця" з 10 листопада переводить повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 Київ-Варшава, щоб завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

"З 10 листопада продаж квитків варшавського напрямку переводиться повністю в онлайн-режим. Принагідно нагадаємо, що продаж квитків міжнародного сполучення зручно доступний і в мобільному додатку "Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Укрзалізниця" наростила обсяги міжнародних перевезень у порівнянні з показниками до повномасштабного вторгнення в дев'ять разів, запустивши п'ять нових сполучень до Європи. При цьому найпопулярнішим лишається прямий рейс Київ-Варшава. На нього, хоч і збільшено пропозицію місць у 2,5 рази, спостерігається дефіцит.

Через це почастішали випадки, коли пасажири стають жертвами шахраїв-спекулянтів, які перепродають квитки "з рук" чи в соціальних мережах. Крім того, виявлені випадки підроблених проїзних документів.

Щоб цього уникнути й забезпечити максимальну прозорість, "Укрзалізниця" запроваджує низку заходів із впорядкування продажу квитків на "варшавський" потяг.

Повідомляється, що касири в старому "ручному" форматі квитки не реалізовуватимуть: не потрібно буде стояти в чергах та "полювати" на квитки, а в прозорому онлайн-каналі залізниця матиме можливість відслідковувати та блокувати спекулянтів.

В "Укрзалізниці" повідомляють, що для групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал, а офіційні делегації, запити від дипломатичних та державних установ обслуговуватимуться виключно у відповідній спеціалізованій касі.

Продаж квитків онлайн на напрямки Київ-Варшава та Варшава-Київ відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу, щоб усі пасажири були в рівних умовах.

"Повернення квитків варшавського напрямку, придбаних онлайн, можливе лише в претензійному порядку в касах вокзалу. Це дозволяє припинити масовий викуп квитків онлайн через запрограмовані "боти", а потім обмін їх на відповідні іменні квитки для знайдених шахраями пасажирів", - додали на сайті перевізника.

Зазначається, що квитки на менш ажіотажні напрямки можна повертати в звичайному форматі, у тому числі онлайн.

"Кількість квитків, які можна придбати на поїзд Київ-Варшава-Київ онлайн в одні руки, буде обмежена чотирьма квитками на одне замовлення. Бот-акаунти користувачів, які автоматично бронюють серії квитків одночасно, будуть блокуватись нашою IT-системою автоматично та незворотно", - підсумували в "Укрзалізниці".