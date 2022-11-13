ua ru
Вс, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УЗ начала продажу билетов на поезда в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Крым

Новина українською →
Украина, Воскресенье 13 ноября 2022 12:27
УЗ начала продажу билетов на поезда в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Крым Фото: УЗ начала продажу билетов на поезда в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Крым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы могут купить билеты на три первых рейса поездов из Киева в пять городов - Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь и уже освобожденный Херсон. Все деньги от продаж будут потрачены на автомобили для сообщения деоккупированных городов и сел с железнодорожными станциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныця.

"Вместе с платформой UNITED24 начинаем благотворительный проект "Билеты к победе". Уже сегодня вы можете оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь", - говорится в сообщении.

Как пишут в УЗ, билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.

"Очень радостно запускать этот проект, зная, что билетами Киев - Херсон можно будет воспользоваться в ближайшее время!" – говорят в компании.

Там добавляют, что рейсы будет совершать "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях. Оформить символический билет можно по ссылке.

"Все билеты благотворительные: средства от их продажи будут переведены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта - автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами", - рассказали в УЗ.

Напомним, что "Укрзализныця" открыла продажу билетов на два новых рейса - из Ужгорода в Ковель и из Харькова в Умань.

Также отметим, что с 10 ноября УЗ переводит полностью в онлайн продажу билетов на поезд Киев - Варшава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага
ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше