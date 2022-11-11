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УЗ відкрила продаж квитків на два нових рейси: подробиці

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 17:23
УЗ відкрила продаж квитків на два нових рейси: подробиці Фото: УЗ відкрила продаж квитків на два нових рейси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 11 листопада, стало відомо про відкриття продажу квитків на два анонсовані раніше рейси. Поїзди будуть рухатись з Ужгорода до Ковеля та з Харкова до Умані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

Графік поїзда №266/265 Ужгород - Ковель буде наступним:

  • Вирушатиме з 17 листопада по непарних числах з Ужгорода о 21:20 До Ковеля прибуватиме о 13:50;
  • У зворотному напрямку, з Ковеля, поїзд вирушатиме з 18 листопада по парних числах о 14:58. До Ужгорода прибуватиме о 06:52.

Графік поїзда №65/66 Харків - Умань (через Дніпро) буде наступним:

  • Вирушатиме з Харкова із 17 листопада по непарних числах о 17:49. Прибуватиме в Умань о 9:30.
  • У зворотному напрямку, з Умані, поїзд відправлятиметься по парних о 17:40. Прибуватиме до Харкова о 9:51.

Як зазначають у компанії, квитки вже доступні на сайті, у застосунку Укрзалізниці та в чат-ботах.

Нагадаємо, що АТ "Укрзалізниця" з 10 листопада переводить повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 Київ-Варшава, щоб завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

Також Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення на ділянці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй. "Укрзалізниця" вже здійснила перший пробний заїзд за даним напрямком.

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Укрзалізниця Ужгород Умань харков
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