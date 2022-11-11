УЗ відкрила продаж квитків на два нових рейси: подробиці

У п'ятницю, 11 листопада, стало відомо про відкриття продажу квитків на два анонсовані раніше рейси. Поїзди будуть рухатись з Ужгорода до Ковеля та з Харкова до Умані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

Як зазначають у компанії, квитки вже доступні на сайті, у застосунку Укрзалізниці та в чат-ботах.

Графік поїзда №65/66 Харків - Умань (через Дніпро) буде наступним:

Нагадаємо, що АТ "Укрзалізниця" з 10 листопада переводить повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 Київ-Варшава, щоб завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

Також Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення на ділянці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй. "Укрзалізниця" вже здійснила перший пробний заїзд за даним напрямком.

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