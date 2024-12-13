УЗ почала продаж квитків на новий міжнародний поїзд: графік руху й вартість
Національний перевізник пасажирів і вантажів "Укрзалізниця" починає продаж квитків на новий міжнародний поїзд №9/10 сполученням "Київ - Будапешт".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
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Чим зручний новий маршрут УЗ
У компанії розповіли, що довгоочікуваний маршрут "Київ - Будапешт", реалізований у кооперації з угорськими державними залізницями, поїде з 15 грудня.
Зазначається, що цей поїзд:
- розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути УЗ
- дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні
- дасть пряме сполучення з низкою поїздів у цьому напрямку
Йдеться про потяги у напрямку:
- Відня (подорож триватиме менш як 3 години)
- Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха
- Румунії, Словенії та інших європейських країн
Відповідаючи на запитання користувачів у коментарях під публікацією, в "Укрзалізниці" уточнили, що прикордонно-митні операції для цього поїзда в напрямку Угорщини проводяться вночі: на станції "Чоп" (Україна) та "Захонь" (Угорщина).
"Пасажирам не потрібно виходити з поїзда - всі перевірки здійснюються прямо у вагонах", - додали в УЗ.
Розклад руху та вартість квитків
Згідно з інформацією компанії, розклад руху міжнародного поїзда №9/10 сполученням "Київ - Будапешт" такий:
- відправлення з Києва о 10:16
- прибуття до Будапешта о 06:00
У зворотному напрямку:
- відправлення з Будапешта о 22:40
- прибуття до Києва о 19:11
Ще одна з вагомих переваг цього поїзда - зручні та звичні для українських пасажирів спальні вагони (купе та люкс).
"Ніяких триярусних купе, достатньо місця для багажу та комфортної подорожі", - додали в УЗ.
Вартість квитка у купейному вагоні - 2 800 гривень.
"Квитки вже у застосунку та на сайті "Укрзалізниці", - розповіли пасажирам.
Водночас відповідаючи на запитання користувачів у коментарях під публікацією, в УЗ зауважили, що продаж квитків здійснюється за 20 діб до дати відправлення.
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запускає новий пересадковий міжнародний маршрут.
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