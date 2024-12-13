УЗ начала продажу билетов на новый международный поезд: график движения и стоимость
Национальный перевозчик пассажиров и грузов "Укрзализныця" начинает продажу билетов на новый международный поезд №9/10 сообщением "Киев - Будапешт".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
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Чем удобен новый маршрут УЗ
В компании рассказали, что долгожданный маршрут "Киев - Будапешт", реализованный в кооперации с венгерскими государственными железными дорогами, поедет с 15 декабря.
Отмечается, что этот поезд:
- разгрузит наиболее востребованные международные маршруты УЗ
- даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в регионе
- даст прямое сообщение с рядом поездов в этом направлении
Речь идет о поездах в направлении:
- Вены (путешествие продлится менее 3 часов)
- Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха
- Румынии, Словении и других европейских стран
Отвечая на вопросы пользователей в комментариях под публикацией, в "Укрзализныце" уточнили, что погранично-таможенные операции для этого поезда в направлении Венгрии проводятся ночью: на станции "Чоп" (Украина) и "Захонь" (Венгрия).
"Пассажирам не нужно выходить из поезда - все проверки осуществляются прямо в вагонах", - добавили в УЗ.
Расписание движения и стоимость билетов
Согласно информации компании, расписание движения международного поезда №9/10 сообщением "Киев - Будапешт" следующее:
- отправление из Киева в 10:16
- прибытие в Будапешт в 06:00
В обратном направлении:
- отправление из Будапешта в 22:40
- прибытие в Киев в 19:11
Еще одно из весомых преимуществ этого поезда - удобные и привычные для украинских пассажиров спальные вагоны (купе и люкс).
"Никаких трехъярусных купе, достаточно места для багажа и комфортного путешествия", - добавили в УЗ.
Стоимость билета в купейном вагоне - 2 800 гривен.
"Билеты уже в приложении и на сайте "Укрзализныци", - рассказали пассажирам.
Вместе с тем отвечая на вопросы пользователей в комментариях под публикацией, в УЗ отметили, что продажа билетов осуществляется за 20 суток до даты отправления.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запускает новый пересадочный международный маршрут.
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