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УЗ начала продажу билетов на новый международный поезд: график движения и стоимость

Пятница 13 декабря 2024 09:50
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УЗ начала продажу билетов на новый международный поезд: график движения и стоимость Поезд УЗ "Киев - Будапешт" поедет с 15 декабря (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик пассажиров и грузов "Укрзализныця" начинает продажу билетов на новый международный поезд №9/10 сообщением "Киев - Будапешт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

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Чем удобен новый маршрут УЗ

В компании рассказали, что долгожданный маршрут "Киев - Будапешт", реализованный в кооперации с венгерскими государственными железными дорогами, поедет с 15 декабря.

Отмечается, что этот поезд:

  • разгрузит наиболее востребованные международные маршруты УЗ
  • даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в регионе
  • даст прямое сообщение с рядом поездов в этом направлении

Речь идет о поездах в направлении:

  • Вены (путешествие продлится менее 3 часов)
  • Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха
  • Румынии, Словении и других европейских стран

Отвечая на вопросы пользователей в комментариях под публикацией, в "Укрзализныце" уточнили, что погранично-таможенные операции для этого поезда в направлении Венгрии проводятся ночью: на станции "Чоп" (Украина) и "Захонь" (Венгрия).

"Пассажирам не нужно выходить из поезда - все проверки осуществляются прямо в вагонах", - добавили в УЗ.

Расписание движения и стоимость билетов

Согласно информации компании, расписание движения международного поезда №9/10 сообщением "Киев - Будапешт" следующее:

  • отправление из Киева в 10:16
  • прибытие в Будапешт в 06:00

В обратном направлении:

  • отправление из Будапешта в 22:40
  • прибытие в Киев в 19:11

Еще одно из весомых преимуществ этого поезда - удобные и привычные для украинских пассажиров спальные вагоны (купе и люкс).

"Никаких трехъярусных купе, достаточно места для багажа и комфортного путешествия", - добавили в УЗ.

Стоимость билета в купейном вагоне - 2 800 гривен.

"Билеты уже в приложении и на сайте "Укрзализныци", - рассказали пассажирам.

Вместе с тем отвечая на вопросы пользователей в комментариях под публикацией, в УЗ отметили, что продажа билетов осуществляется за 20 суток до даты отправления.

УЗ начала продажу билетов на новый международный поезд: график движения и стоимостьУЗ начала продажу билетов на новый международный поезд: график движения и стоимость

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запускает новый пересадочный международный маршрут.

Читайте также, что известно о "Лыжном экспрессе" от "Укрзализныци" и какой у него маршрут.

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Укрзализныця Поезд
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