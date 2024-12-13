УЗ начала продажу билетов на новый международный поезд: график движения и стоимость

Национальный перевозчик пассажиров и грузов "Укрзализныця" начинает продажу билетов на новый международный поезд №9/10 сообщением "Киев - Будапешт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

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Чем удобен новый маршрут УЗ

В компании рассказали, что долгожданный маршрут "Киев - Будапешт", реализованный в кооперации с венгерскими государственными железными дорогами, поедет с 15 декабря.

Отмечается, что этот поезд:

разгрузит наиболее востребованные международные маршруты УЗ

даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в регионе

даст прямое сообщение с рядом поездов в этом направлении

Речь идет о поездах в направлении:

Вены (путешествие продлится менее 3 часов)

Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха

Румынии, Словении и других европейских стран

Отвечая на вопросы пользователей в комментариях под публикацией, в "Укрзализныце" уточнили, что погранично-таможенные операции для этого поезда в направлении Венгрии проводятся ночью: на станции "Чоп" (Украина) и "Захонь" (Венгрия).

"Пассажирам не нужно выходить из поезда - все проверки осуществляются прямо в вагонах", - добавили в УЗ.

Расписание движения и стоимость билетов

Согласно информации компании, расписание движения международного поезда №9/10 сообщением "Киев - Будапешт" следующее:

отправление из Киева в 10:16

прибытие в Будапешт в 06:00

В обратном направлении:

отправление из Будапешта в 22:40

прибытие в Киев в 19:11

Еще одно из весомых преимуществ этого поезда - удобные и привычные для украинских пассажиров спальные вагоны (купе и люкс).

"Никаких трехъярусных купе, достаточно места для багажа и комфортного путешествия", - добавили в УЗ.

Стоимость билета в купейном вагоне - 2 800 гривен.

"Билеты уже в приложении и на сайте "Укрзализныци", - рассказали пассажирам.

Вместе с тем отвечая на вопросы пользователей в комментариях под публикацией, в УЗ отметили, что продажа билетов осуществляется за 20 суток до даты отправления.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)