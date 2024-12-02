УЗ запускає новий пересадковий міжнародний маршрут: з яких міст і коли можна їхати
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий міжнародний маршрут "Чернівці - Рава-Руська - Варшава" та розповіла про зручні пересадки для різних міст.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Зміст
- Що відомо про новий пересадковий міжнародний маршрут
- Як маршрут "працює" для мешканців Чернівців і Тернополя
- Як долучитись до маршруту мешканцям Коростеня й Дубно
- Як скористатись новим маршрутом УЗ мешканцям Рівного
Що відомо про новий міжнародний маршрут
В "Укрзалізниці" розповіли, що новий пересадковий міжнародний поїзд №866/865 (766/765) "Чернівці - Рава-Руська - Варшава" вирушить у перший рейс 15 грудня 2024 року.
Уточнюється, що цей міжнародний маршрут з'єднає з Польщею:
- Буковину (історичний регіон на південному заході України, який на півдні межує з Румунією)
- Покуття (історико-географічний регіон України, південно-східну частину сучасної Івано-Франківської області)
Зазначається, що завдяки такому маршруту швидко та комфортно дістатися Варшави, Любліна та інших польських міст зможуть мешканці:
- Чернівців
- Тернополя
- Рівного
- Коростеня
- Дубна
"Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", - наголосили у компанії.
Як маршрут "працює" для мешканців Чернівців і Тернополя
Згідно з інформацією УЗ, для мешканців Чернівців і Тернополя цей маршрут "працюватиме" так:
- відправлення з Чернівців - о 07:03
- відправлення із Заліщиків - о 08:26
- відправлення з Чорткова - о 09:26
- відправлення з Тернополя - о 11:12
Прибуття в Раву-Руську - о 15:19.
Після цього потрібно здійснити пересадку на польський поїзд, відправлення якого - о 15:56.
В Люблін він прибуває о 19:59, а до Варшави-Центральної - о 22:20.
Зворотний рейс із Польщі в Україну виглядатиме при цьому так:
- відправлення з Варшави-Центральної - о 05:40
- відправлення з Варшави-Всходньої - о 05:49
- відправлення з Любліна - о 08:11
Прибуття до Рави-Руської - о 13:42.
Після цього - пересадка на поїзд "Укрзалізниці":
- відправлення з Рави-Руської - о 14:32
- прибуття до Львова - о 16:00
- прибуття до Тернополя - о 18:24
- прибуття до Чорткова - о 20:15
- прибуття до Заліщиків - о 21:27
- прибуття до Чернівців - о 22:46
Як долучитись до маршруту мешканцям Коростеня й Дубно
Мешканцям Коростеня та Дубно для подорожі в Польщу радять скористатися поїздом "Інтерсіті+" №743/744 "Дарниця - Львів - Славсько", який:
- відправляється з Коростеня - о 08:06
- відправляється з Дубна - о 10:30
- прибуває до Львова - об 11:59
Після цього потрібно здійснити пересадку на поїзд №866/865 (766/765) "Чернівці - Рава-Руська - Варшава", відправленням зі Львова о 13:29.
Зворотний рейс із Польщі в Україну виглядатиме при цьому так:
- прибуття з Варшави та Любліна до Львова - о 16:00
- пересадка на поїзд "Інтерсіті+" (відправленням зі Львова о 16:30)
- прибуття в Дубно - о 18:02
- прибуття в Коростень - о 20:40
Як скористатись новим маршрутом УЗ мешканцям Рівного
Мешканцям міста Рівне для того, щоб скористатись новим міжнародним маршрутом, радять спершу сісти на регіональний поїзд №804 (відправленням з Рівного о 6:46).
До Львова він прибуває о 09:33.
У місті Лева потрібно зробити пересадку на поїзд №866/865 (766/765) "Чернівці - Рава-Руська - Варшава" (відправленням зі Львова о 13:29).
Зворотний рейс із Польщі в Україну виглядатиме при цьому так:
- прибуття з Варшави та Любліна до Львова - о 16:00
- пересадка на регіональний поїзд №806 "Львів - Рівне" (відправленням зі Львова о 16:37)
- прибуття в Рівне - о 19:30
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли деякі поїзди УЗ на Буковині курсуватимуть по-новому.
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