УЗ запускає новий пересадковий міжнародний маршрут: з яких міст і коли можна їхати

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий міжнародний маршрут "Чернівці - Рава-Руська - Варшава" та розповіла про зручні пересадки для різних міст.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Зміст

Що відомо про новий міжнародний маршрут

В "Укрзалізниці" розповіли, що новий пересадковий міжнародний поїзд №866/865 (766/765) "Чернівці - Рава-Руська - Варшава" вирушить у перший рейс 15 грудня 2024 року.

Уточнюється, що цей міжнародний маршрут з'єднає з Польщею:

Буковину (історичний регіон на південному заході України, який на півдні межує з Румунією)

Покуття (історико-географічний регіон України, південно-східну частину сучасної Івано-Франківської області)

Зазначається, що завдяки такому маршруту швидко та комфортно дістатися Варшави, Любліна та інших польських міст зможуть мешканці:

Чернівців

Тернополя

Рівного

Коростеня

Дубна

"Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", - наголосили у компанії.

Як маршрут "працює" для мешканців Чернівців і Тернополя

Згідно з інформацією УЗ, для мешканців Чернівців і Тернополя цей маршрут "працюватиме" так:

відправлення з Чернівців - о 07:03

відправлення із Заліщиків - о 08:26

відправлення з Чорткова - о 09:26

відправлення з Тернополя - о 11:12

Прибуття в Раву-Руську - о 15:19.

Після цього потрібно здійснити пересадку на польський поїзд, відправлення якого - о 15:56.

В Люблін він прибуває о 19:59, а до Варшави-Центральної - о 22:20.

Зворотний рейс із Польщі в Україну виглядатиме при цьому так:

відправлення з Варшави-Центральної - о 05:40

відправлення з Варшави-Всходньої - о 05:49

відправлення з Любліна - о 08:11

Прибуття до Рави-Руської - о 13:42.

Після цього - пересадка на поїзд "Укрзалізниці":

відправлення з Рави-Руської - о 14:32

прибуття до Львова - о 16:00

прибуття до Тернополя - о 18:24

прибуття до Чорткова - о 20:15

прибуття до Заліщиків - о 21:27

прибуття до Чернівців - о 22:46

Як долучитись до маршруту мешканцям Коростеня й Дубно

Мешканцям Коростеня та Дубно для подорожі в Польщу радять скористатися поїздом "Інтерсіті+" №743/744 "Дарниця - Львів - Славсько", який:

відправляється з Коростеня - о 08:06

відправляється з Дубна - о 10:30

прибуває до Львова - об 11:59

Після цього потрібно здійснити пересадку на поїзд №866/865 (766/765) "Чернівці - Рава-Руська - Варшава", відправленням зі Львова о 13:29.

Зворотний рейс із Польщі в Україну виглядатиме при цьому так:

прибуття з Варшави та Любліна до Львова - о 16:00

пересадка на поїзд "Інтерсіті+" (відправленням зі Львова о 16:30)

прибуття в Дубно - о 18:02

прибуття в Коростень - о 20:40

Як скористатись новим маршрутом УЗ мешканцям Рівного

Мешканцям міста Рівне для того, щоб скористатись новим міжнародним маршрутом, радять спершу сісти на регіональний поїзд №804 (відправленням з Рівного о 6:46).

До Львова він прибуває о 09:33.

У місті Лева потрібно зробити пересадку на поїзд №866/865 (766/765) "Чернівці - Рава-Руська - Варшава" (відправленням зі Львова о 13:29).

Зворотний рейс із Польщі в Україну виглядатиме при цьому так:

прибуття з Варшави та Любліна до Львова - о 16:00

пересадка на регіональний поїзд №806 "Львів - Рівне" (відправленням зі Львова о 16:37)

прибуття в Рівне - о 19:30

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)