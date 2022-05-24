УЗ опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня
Фото: Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационного поезда на вторник, 24 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Эвакуационный поезд на 24 мая
- 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов
В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно следить за информацией на сайте компании.
Напомним, "Укрзализныця" изменила график движения ряда пассажирских поездов. Часть из них будет отправляться раньше. Изменения вступят в силу с 29 и 30 мая.
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