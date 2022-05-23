"Укрзализныця" изменила график движения ряда пассажирских поездов
"Укрзализныця" меняет расписание движения некоторых пассажирских поездов. Часть из них будет отправляться раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "УЗ".
Изменения вводят с 29 и 30 мая. "Укрзализныця" внесла изменения в расписание движения таких поездов:
№758/757 Могилев-Подольский - Киев будет отправляться из Могилев-Подольского в 02:06 вместо 02:20 с 30 мая.
№770/769 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 0:44 вместо 0:53 с 29 мая.
№790/789-792/791 Киев - Кременчуг/Кропивницкий:
- будет отправляться из Киева с 30.05 в 16:02 вместо 17:42;
- будет отправляться из Кременчуга с 30.05 в 22:47 вместо 23:49;
- будет отправляться из Кропивницкого с 30.05 в 23:05 вместо 00:20.
№140/139 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:25 вместо 20:34 с 30 мая.
№42/41 Львов - Днепр, который будет отправляться из Львова, с 29 мая на участке ст. Шевченко - Вольногорск изменит время отправления со станций следующим образом:
- Шевченко: 0:56 вместо 01:08;
- Каменка: 01:19 вместо 01:33;
- Фундуклеевка: 01:37 вместо 01:50;
- Знаменка: 02:28 вместо 02:40;
- Александрия: 03:14 вместо 03:26;
- Пятихатки: 04:38 вместо 04:49;
- Вольногорск: 05:38 вместо 05:11.
Напомним, на сегодня "Укрзализныця" назначила один эвакуационный поезд из Покровска во Львов.
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