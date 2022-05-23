"Укрзализныця" изменила график движения ряда пассажирских поездов

"Укрзализныця" меняет расписание движения некоторых пассажирских поездов. Часть из них будет отправляться раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "УЗ" .

Изменения вводят с 29 и 30 мая. "Укрзализныця" внесла изменения в расписание движения таких поездов:

№758/757 Могилев-Подольский - Киев будет отправляться из Могилев-Подольского в 02:06 вместо 02:20 с 30 мая.

№770/769 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 0:44 вместо 0:53 с 29 мая.

№790/789-792/791 Киев - Кременчуг/Кропивницкий:

будет отправляться из Киева с 30.05 в 16:02 вместо 17:42;

будет отправляться из Кременчуга с 30.05 в 22:47 вместо 23:49;

будет отправляться из Кропивницкого с 30.05 в 23:05 вместо 00:20.

№140/139 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:25 вместо 20:34 с 30 мая.

№42/41 Львов - Днепр, который будет отправляться из Львова, с 29 мая на участке ст. Шевченко - Вольногорск изменит время отправления со станций следующим образом: