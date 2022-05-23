ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Укрзализныця" изменила график движения ряда пассажирских поездов

Новина українською →
Украина, Понедельник 23 мая 2022 11:55
"Укрзализныця" изменила график движения ряда пассажирских поездов Фото: "Укрзализныця" изменила график движения некоторых поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

"Укрзализныця" меняет расписание движения некоторых пассажирских поездов. Часть из них будет отправляться раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "УЗ".

Изменения вводят с 29 и 30 мая. "Укрзализныця" внесла изменения в расписание движения таких поездов:

№758/757 Могилев-Подольский - Киев будет отправляться из Могилев-Подольского в 02:06 вместо 02:20 с 30 мая.

№770/769 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 0:44 вместо 0:53 с 29 мая.

№790/789-792/791 Киев - Кременчуг/Кропивницкий:

  • будет отправляться из Киева с 30.05 в 16:02 вместо 17:42;
  • будет отправляться из Кременчуга с 30.05 в 22:47 вместо 23:49;
  • будет отправляться из Кропивницкого с 30.05 в 23:05 вместо 00:20.

№140/139 Каменец-Подольский - Киев будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:25 вместо 20:34 с 30 мая.

№42/41 Львов - Днепр, который будет отправляться из Львова, с 29 мая на участке ст. Шевченко - Вольногорск изменит время отправления со станций следующим образом:

  • Шевченко: 0:56 вместо 01:08;
  • Каменка: 01:19 вместо 01:33;
  • Фундуклеевка: 01:37 вместо 01:50;
  • Знаменка: 02:28 вместо 02:40;
  • Александрия: 03:14 вместо 03:26;
  • Пятихатки: 04:38 вместо 04:49;
  • Вольногорск: 05:38 вместо 05:11.

Напомним, на сегодня "Укрзализныця" назначила один эвакуационный поезд из Покровска во Львов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Военное положение в Украине: почему ввели и когда закончится
Военное положение в Украине: почему ввели и когда закончится
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения