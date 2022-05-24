УЗ опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні

"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційного поїзда на вівторок, 24 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно стежити за інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінила графік руху низки пасажирських поїздів. Частина з них буде відправлятися раніше. Зміни набудуть чинності з 29 і 30 травня.

Ми також писали про те, що "Укрзалізниця" відновила продаж залізничних квитків через Приват24 та інші канали продажів ПриватБанку.

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