УЗ оновила залізничні квитки: що змінилося

Він розповів, що тепер інформація на квитках буде дублюватись лише українською та англійською мовами.

Також було затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, до дозволяє запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті.

"Це важливий крок у рамках євроінтеграції, адже українська залізниця відіграє зараз ключову роль у пасажирських перевезеннях", - наголосив Ткаченко.

Крім того, він підкреслив, що відмова від дубляжу російською мовою не лише символічно, але й це практичний крок для утвердження української мови як єдиної державної. У свою чергу використання англійської сприяє інтеграції у міжнародний простір, покращує зручність для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування.

Також Ткаченко опублікував фото квитка, зазначивши, що це не фінальний зовнішній вигляд. Документ буде вдосконалено, а в якості прикладу було зроблено квиток "з передбаченням".