УЗ запускає "Магічні експреси" на зимові свята

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Наприкінці грудня ретро-поїзди на паровозній тязі їздитимуть у межах Львова. З 25 до 29 грудня потяги відправлятимуться тричі на день. Зокрема, по буднях о 15:15, 18:00 та 20:02, а також, у вихідні о 10:05, 12:18 та 14:15.

Натомість у Києві, "Магічні експреси" курсуватимуть з 1 до 5 січня. Поїзди відправлятимуться двічі на день: по буднях о 16:30 та 19:00; у вихідні о 9:40 та 12:32.

Подорож на паровозі у Львові триватиме близько години, водночас у Києві - півтори години.

Розважальна програма для пасажирів

Перед відправленням "Магічних експресів", професійний фотограф безкоштовно сфотографує кожного пасажира біля потяга. Окрім того, на дітей чекатимуть аніматори, подарунки та розважальна програма прямо у вагонах.

"У ці чарівні дні "Укрзалізниця" прагне створити справжнє свято для тих, у чиєму житті зараз, як і в житті Гаррі Поттера свого часу, замало дива: всі рейси будуть безкоштовними, а 80% місць буде віддано дітям з тимчасово переміщених родин, дітям захисників, залізничників, поліцейських, рятувальників та інших соціальних категорій", - йдеться у повідомленні.

Реєстрація на "Магічний експрес"

Усі охочі, які також хочуть безкоштовно потрапити на борт "Магічного експреса" можуть зареєструватися на сайті.

Зокрема, щоб проїхатися потягом по Львову вам необхідно зареєструватися до 23:59 22 грудня. А вже 23 грудня алгоритм випадковим чином обере щасливчиків. Водночас реєстрація для Києва триватиме до 23:59 29 грудня, а розіграш відбудеться 30 грудня.

Зазначається, що під час повітряної тривоги ретро-поїзди "Укрзалізниці" курсуватимуть за розкладом. Проте, розважальні заходи на цей час перенесуть із перонів до укриттів.