УЗ обновила железнодорожные билеты: что изменилось

Он рассказал, что теперь информация на билетах будет дублироваться только на украинском и английском языках.

Также были утверждены бланки документов для печати в терминалах самообслуживания, что позволяет вводить новые сервисы для пассажиров на железнодорожном транспорте.

"Это важный шаг в рамках евроинтеграции, ведь украинская железная дорога играет сейчас ключевую роль в пассажирских перевозках", - подчеркнул Ткаченко.

Кроме того, он отметил, что отказ от дубляжа на русском языке не только символично, но это и практический шаг для утверждения украинского языка как единого государственного. В свою очередь использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство для иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания.

Также Ткаченко опубликовал фото билета, отметив, что это не финальный внешний вид. Документ будет усовершенствован, а в качестве примера был сделан билет "с предвидением".