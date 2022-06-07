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УЗ назначила дополнительный эвакуационный поезд на 7 июня

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Вторник 07 июня 2022 06:05
УЗ назначила дополнительный эвакуационный поезд на 7 июня Фото: "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)Фото: "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на вторник, 7 июня. Компания назначила на сегодня один дополнительный рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Эвакуационный поезд на 7 июня

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, 5 июня российские оккупанты обстреляли территорию Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ) в Киеве. Ракетные удары повредили цеха, и один сотрудник получил ранения.

Министерство обороны РФ заявило, причиной удара стало то, что якобы на территории завода размещались танки. Чтобы это опровергнуть "Укрзализныця" пригласила журналистов убедится, что на ДВРЗ нет военной техники.

Мы также писали о том, что из-за повышенного спроса "Укрзализныця" запускает новый поезд из Перемышля в Запорожье.

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Укрзализныця эвакуация
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