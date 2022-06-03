УЗ запускает новый поезд из Перемышля в Запорожье: график движения

Укрзализныця из-за повышенного спроса на возвращение в Украину запускает новый поезд из польского Перемышля в Запорожье. Он начнет курсировать с 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

Отмечается, что поезд №32/31 сообщением Перемышль - Запорожье впервые отправится 12 июня в 16:00 (первый рейс из Запорожья до Перемышля будет 11 июня).

Поезд будет останавливаться в Днепре в 13:26 и прибывать в Запорожье в 15:51. Обратный рейс будет отходить в 15:30, останавливаться в Днепре в 17:33 и прибывать в Перемышль в 12:50.

Также новый поезд будет делать остановки в других областях, чтобы украинцам было удобно возвращаться домой из-за границы. Маршрут будет проходить через:

Львов;

Бердичев;

станцию им. Т. Шевченко;

Знаменку;

Белую Церковь;

Каменское.

Поезд будет иметь купейные места и вагоны класса люкс, билеты можно приобрести онлайн.