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УЗ запускает новый поезд из Перемышля в Запорожье: график движения

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Украина, Пятница 03 июня 2022 14:31
УЗ запускает новый поезд из Перемышля в Запорожье: график движения Фото: УЗ запускает новый поезд из Польши в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Укрзализныця из-за повышенного спроса на возвращение в Украину запускает новый поезд из польского Перемышля в Запорожье. Он начнет курсировать с 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Отмечается, что поезд №32/31 сообщением Перемышль - Запорожье впервые отправится 12 июня в 16:00 (первый рейс из Запорожья до Перемышля будет 11 июня).

Поезд будет останавливаться в Днепре в 13:26 и прибывать в Запорожье в 15:51. Обратный рейс будет отходить в 15:30, останавливаться в Днепре в 17:33 и прибывать в Перемышль в 12:50.

Также новый поезд будет делать остановки в других областях, чтобы украинцам было удобно возвращаться домой из-за границы. Маршрут будет проходить через:

  • Львов;
  • Бердичев;
  • станцию им. Т. Шевченко;
  • Знаменку;
  • Белую Церковь;
  • Каменское.

Поезд будет иметь купейные места и вагоны класса люкс, билеты можно приобрести онлайн.

Напомним, Укрзализныця ускорила на два часа график движения поезда из Киева в Варшаву.

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Укрзализныця Запорожье
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