ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЗ призначила додатковий евакуаційний поїзд на 7 червня

Новость на русском →
Вівторок 07 червня 2022 06:05
УЗ призначила додатковий евакуаційний поїзд на 7 червня Фото: "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (facebook.com/Ukrzaliznytsia) Фото: "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на вівторок, 7 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 7 червня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, 5 червня російські окупанти обстріляли територію Дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ) у Києві. Ракетні удари пошкодили цехи, і один співробітник отримав поранення.

Міністерство оборони РФ заявило, причиною удару стало те, що нібито на території заводу розміщувалися танки. Щоб це спростувати "Укрзалізниця" запросила журналістів переконається, що на ДВРЗ немає військової техніки.

Ми також писали про те, що через підвищений попит "Укрзалізниця" запускає новий потяг з Перемишля до Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця евакуація
NEWS
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
DAILY
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою