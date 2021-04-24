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УЗ назначила дополнительные поезда на майские праздники в пять областей

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 14:56
УЗ назначила дополнительные поезда на майские праздники в пять областей Фото: поезда назначили в пять областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на пасхальные и майские праздники. Дополнительные сообщения получат Черновцы, Одесса, Ужгород и Волынь и Ровенская область.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Обновленный перечень дополнительных поездов:

  • № 249/250 Киев – Черновцы: отправление из Киева 30.04, 3.05, 7.05, из Черновцов 1.05, 4.05, 9.05;
  • № 202/201 Ковель – Киев: из Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, из Киева 30.04, 5.05, 10.05.
  • № 248/247 Одесса – Ковель: из Одессы 30.04, из Ковеля 02.05;
  • № 148/147 Одесса – Киев из Одессы с 29.04 по 27.05 по нечетным, из Киева с 30.04 по 28/05 по четным;
  • № 242/241 Одесса – Днепр: из Одессы 29.04, из Днепра 30.04;
  • № 26/25 Одесса – Ужгород из Одессы 30.04, 02,08.05, из Ужгорода 1, 3, 9.05;
  • № 207/208 Киев-Ужгород: 30.04 из Киева;
  • № 235/236 Ужгород – Львов: 01.05 из Ужгорода.

Ранее сообщалось, что " Укрзализныця" запустит по меньшей мере 11 дополнительных поездов на майские праздники и на Пасху.

Напомним, Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху.

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