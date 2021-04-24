УЗ призначила додаткові поїзди на травневі свята у п'ять областей
Фото: поїзди призначили в п'ять областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на великодні та травневі свята. Додаткові сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород та Волинь та Рівненська область.
Про це повідомили у прес-службі УЗ.
Оновлений перелік додаткових поїздів:
- № 249/250 Київ – Чернівці: відправлення з Києва 30.04, 3.05, 7.05, з Чернівців 1.05, 4.05, 9.05;
- № 202/201 Ковель – Київ: із Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, з Києва 30.04, 5.05, 10.05.
- № 248/247 Одеса – Ковель: із Одеси 30.04, з Ковеля 02.05;
- № 148/147 Одеса – Київ: із Одеси з 29.04 по 27.05 по непарних, із Києва з 30.04 по 28.05 по парних;
- № 242/241 Одеса – Дніпро: з Одеси 29.04, з Дніпра 30.04;
- № 26/25 Одеса – Ужгород: із Одеси 30.04, 02,08.05, з Ужгорода 1, 3, 9.05;
- № 207/208 Київ – Ужгород: 30.04 з Києва;
- № 235/236 Ужгород – Львів: 01.05 з Ужгорода.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустить щонайменше 11 додаткових поїздів на травневі свята і на Великдень.
Нагадаємо, МОЗ не планує вводити додаткові карантинні обмеження на Великдень.