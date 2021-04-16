УЗ запустит 11 дополнительных поездов на майские праздники

"Укрзализныця" запустит по меньшей мере 11 дополнительных поездов на майские праздники и Пасху. Также на праздники продлили маршрут одного из скоростных поездов.

Кроме того, на праздники УЗ продлила маршрут скоростного поезда № 779/780 Сумы - Киев до станции Винница.

В частности, на майские праздники будут курсировать дополнительные поезда в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.

Напомним, УЗ возобновит курсирование регионального поезда № 829/830 между Львовом и Ужгородом. Движение поезда было остановлено более года назад.

Кроме того, "Укрзализныця" отменила несколько рейсов в Западную Украину.

Также сообщалось, что с 11 апреля УЗ возобновила курсирование поездов в Закарпатскую область. Движение поездов было ограничено из-за того, что Закарпатье находилось в "красной" зоне карантина.

Добавим, что "Укрзализныця" пока не будет менять курсирование поездов в Полтавской области, несмотря на то, что регион перейдет в "красную" зону карантина.