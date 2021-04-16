ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

УЗ запустит 11 дополнительных поездов на майские праздники

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 14:34
УЗ запустит 11 дополнительных поездов на майские праздники Фото: УЗ запустит 11 дополнительных поездов на майские праздники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" запустит по меньшей мере 11 дополнительных поездов на майские праздники и Пасху. Также на праздники продлили маршрут одного из скоростных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, на майские праздники будут курсировать дополнительные поезда в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.

Среди которых:

  • № 29/30 Киев - Ужгород,
  • № 251/252 Харьков - Николаев,
  • №774 / 773 Киев - Шостка,
  • №781 / 782 Черкассы - Киев,
  • № 137/138 Хмельницкий - Лисичанск.

Кроме того, на праздники УЗ продлила маршрут скоростного поезда № 779/780 Сумы - Киев до станции Винница.

Напомним, УЗ возобновит курсирование регионального поезда № 829/830 между Львовом и Ужгородом. Движение поезда было остановлено более года назад.

Кроме того, "Укрзализныця" отменила несколько рейсов в Западную Украину.

Также сообщалось, что с 11 апреля УЗ возобновила курсирование поездов в Закарпатскую область. Движение поездов было ограничено из-за того, что Закарпатье находилось в "красной" зоне карантина.

Добавим, что "Укрзализныця" пока не будет менять курсирование поездов в Полтавской области, несмотря на то, что регион перейдет в "красную" зону карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Укрзализныця поезд майские праздники
NEWS
Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона
Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса