УЗ запустит 11 дополнительных поездов на майские праздники
"Укрзализныця" запустит по меньшей мере 11 дополнительных поездов на майские праздники и Пасху. Также на праздники продлили маршрут одного из скоростных поездов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В частности, на майские праздники будут курсировать дополнительные поезда в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.
Среди которых:
- № 29/30 Киев - Ужгород,
- № 251/252 Харьков - Николаев,
- №774 / 773 Киев - Шостка,
- №781 / 782 Черкассы - Киев,
- № 137/138 Хмельницкий - Лисичанск.
Кроме того, на праздники УЗ продлила маршрут скоростного поезда № 779/780 Сумы - Киев до станции Винница.
Напомним, УЗ возобновит курсирование регионального поезда № 829/830 между Львовом и Ужгородом. Движение поезда было остановлено более года назад.
Кроме того, "Укрзализныця" отменила несколько рейсов в Западную Украину.
Также сообщалось, что с 11 апреля УЗ возобновила курсирование поездов в Закарпатскую область. Движение поездов было ограничено из-за того, что Закарпатье находилось в "красной" зоне карантина.
Добавим, что "Укрзализныця" пока не будет менять курсирование поездов в Полтавской области, несмотря на то, что регион перейдет в "красную" зону карантина.