"УЗ" к майским праздникам добавила поезд Интерсити+ Киев-Харьков

"Укрзализныця" к майским праздникам добавила еще один рейс Интерсити+ №728/727 сообщением Киев - Харьков - Киев. Также перевозчик назвал 5 самых популярных рейсов на первый майский уик-энд.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"На 30 апреля добавляем еще один рейс Интерсити+ №728/727 сообщением Киев - Харьков - Киев", - говорится в сообщении.
Укрзализныця также назвала 5 самых популярных рейсов дальнего сообщения на первый майский уик-энд, билеты на которые суммарно приобрело уже более 5000 украинцев:
В "УЗ" отметили, что количество билетов в поездах на праздничные даты ограничено, поэтому перевозчик советует не откладывать бронирование поездки.
Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на пасхальные и майские праздники. Дополнительные сообщения получат Черновцы, Одесса, Ужгород и Волынь и Ровенская область.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустит по меньшей мере 11 дополнительных поездов на майские праздники и на Пасху.
В Минздраве заявляли, что не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху.