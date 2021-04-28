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"УЗ" к майским праздникам добавила поезд Интерсити+ Киев-Харьков

Автор: Андрей Василюк

"Укрзализныця" к майским праздникам добавила еще один рейс Интерсити+ №728/727 сообщением Киев - Харьков - Киев. Также перевозчик назвал 5 самых популярных рейсов на первый майский уик-энд.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"На 30 апреля добавляем еще один рейс Интерсити+ №728/727 сообщением Киев - Харьков - Киев", - говорится в сообщении.

Укрзализныця также назвала 5 самых популярных рейсов дальнего сообщения на первый майский уик-энд, билеты на которые суммарно приобрело уже более 5000 украинцев:

  • №46/45 Лисичанск-Ужгород (1184 пассажира);
  • №142/141 Львов - Бахмут (1055 пассажиров);
  • №92/91 Одесса - Константиновка (1041 пассажир);
  • №138/137 Хмельницкий-Лисичанск (1003 пассажира);
  • №58/57 Одесса-Ковель (907 пассажиров).

В "УЗ" отметили, что количество билетов в поездах на праздничные даты ограничено, поэтому перевозчик советует не откладывать бронирование поездки.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на пасхальные и майские праздники. Дополнительные сообщения получат Черновцы, Одесса, Ужгород и Волынь и Ровенская область.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустит по меньшей мере 11 дополнительных поездов на майские праздники и на Пасху.

В Минздраве заявляли, что не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху.

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