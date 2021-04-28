"УЗ" до травневих свят додала потяг Інтерсіті+ Київ - Харків

"Укрзалізниця" до травневих свят додала ще один рейс Інтерсіті+ №728/727 сполученням Київ - Харків - Київ. Також перевізник назвав 5 найпопулярніших рейсів на перший травневий вікенд.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
"На 30 квітня додаємо ще один рейс Інтерсіті+ №728/727 сполученням Київ - Харків - Київ", - йдеться в повідомленні.
Укрзалізниця також назвала 5 найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вікенд, квитки на які сумарно придбало вже більше 5000 українців:
В "УЗ" зазначили, що кількість квитків у поїздах на святкові дати є обмеженою, тому перевізник радить не відкладати бронювання поїздки.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на великодні та травневі свята. Додаткові сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород та Волинь та Рівненська область.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустить щонайменше 11 додаткових поїздів на травневі свята і на Великдень.
У МОЗ заявляли, що не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень.