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УЗ до конца года отремонтирует почти 150 км путей: названы направления

Фото: УЗ до конца года отремонтирует почти 150 км путей (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

"Укрзализныця" планирует до конца 2022 года построить и отремонтировать рекордное количество инфраструктуры – 149,3 километров путей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Кроме того, в текущем году силами УЗ будет электрифицировано 56,8 км путей. Основные работы будут сосредоточены на модернизации инфраструктуры в направлении переходов со странами-членами Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" продлевает маршрут поезда №749/750 сообщением Ивано-Франковск - Киев в Запорожье из-за повышенного спроса жителей Никополя и Марганца на выезд в более безопасные регионы Украины. Также мы писали, что с 24 августа возобновляется курсирование поезда №745/746 сообщением Киев - Славсько.

Напомним, что "Укрзализныця" усилила меры безопасности на железнодорожном вокзале Харькова. Попасть на вокзал можно только через центральный вход. На вокзале заработала комплексная система досмотра багажа пассажиров.

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Укрзализныця