На вокзале в Харькове установят металлоискатели и не только: новые правила от УЗ

"Укрзализныця" усилит меры безопасности на железнодорожном вокзале Харькова. Попасть на вокзал будет можно только через центральный вход.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"С завтрашнего дня на вокзале заработает установлена комплексная система досмотра багажа пассажиров, которая включает в себя 2 стационарные металлоискатели, 2 рентгено-телевизионные интроскопы, ручные металлодетекторы", - пишет пресс-служба УЗ. Пассажиров просят прибывать на вокзал минимум за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти осмотр багажа.