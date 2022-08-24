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УЗ до кінця року відремонтує майже 150 км шляхів: названі напрямки

Фото: УЗ до кінця року відремонтує майже 150 км шляхів (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

"Укрзалізниця" планує до кінця 2022 року побудувати і відремонтувати рекордну кількість інфраструктури – 149,3 кілометрів шляхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Крім того, в поточному році силами УЗ буде електрифіковано 56,8 км шляхів. Основні роботи будуть зосереджені на модернізації інфраструктури в напрямку переходів з країнами-членами Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" подовжує маршрут поїзда №749/750 сполученням Івано-Франківськ-Київ до Запоріжжя через підвищений попит мешканців Нікополя та Марганця на виїзд в більш безпечні регіони України. Також ми писали, що з 24 серпня відновлюється курсування поїзда №745/746 сполученням Київ-Славсько.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" посилила заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова. Потрапити на вокзал можна тільки через центральний вхід. На вокзалі запрацювала комплексна система огляду багажу пасажирів.

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Укрзалізниця