"Укрзализныця" возвращает рейс из Киева в Карпаты: график движения
Фото: "Укрзализныця" возвращает рейс из Киева в Карпаты (t.me/UkrzalInfo)
В среду, 24 августа, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №745/746 сообщением Киев - Славсько.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Укрзализныци".
Расписание рейса будет следующим:
- Поезд будет отправляться из Киева в 06:08, останавливаясь во Львове в 11:56 и прибывать на станцию Славско в 13:58.
- Обратно со станции Славско поезд будет отходить в 14:28, останавливаясь во Львове в 16:24 и прибывать в Киев в 22: 20.
Компания заявила, что билеты в ближайшее время будут доступны в кассах вокзалов и онлайн.
Напомним, что "Укрзализныця" сообщила о задержке поездов на харьковском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.