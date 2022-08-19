"Укрзализныця" возвращает рейс из Киева в Карпаты: график движения

Фото: "Укрзализныця" возвращает рейс из Киева в Карпаты (t.me/UkrzalInfo)

В среду, 24 августа, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №745/746 сообщением Киев - Славсько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Укрзализныци".

Расписание рейса будет следующим: Поезд будет отправляться из Киева в 06:08, останавливаясь во Львове в 11:56 и прибывать на станцию Славско в 13:58.

Обратно со станции Славско поезд будет отходить в 14:28, останавливаясь во Львове в 16:24 и прибывать в Киев в 22: 20. Компания заявила, что билеты в ближайшее время будут доступны в кассах вокзалов и онлайн.