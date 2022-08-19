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УЗ продлевает маршрут поезда из Ивано-Франковска для эвакуации жителей Никополя и Марганца

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Пятница 19 августа 2022 20:26
УЗ продлевает маршрут поезда из Ивано-Франковска для эвакуации жителей Никополя и Марганца Фото: УЗ продлевает маршрут поезда из Ивано-Франковска для эвакуации жителей Никополя и Марганца (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" продлевает маршрут поезда №749/750 сообщением Ивано-Франковск - Киев в Запорожье из-за повышенного спроса жителей Никополя и Марганца на выезд в более безопасные регионы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что с 1 сентября поезд будет курсировать удлиненным маршрутом из Запорожья. Он будет отправляться в 21:34. В Ивано-Франковск через Киев поезд будет прибывать на следующие сутки в 22:42.

В обратном направлении поезд будет отправляться с 3 сентября в 8:56 из Ивано-Франковска, и прибывать в Запорожье на следующие сутки в 10:10.

Поезд дополнительно будет курсировать через Марганец, Никополь, Апостолово, Кривой Рог и другие города.

Билеты уже скоро будут доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах.

Напомним, сегодня в Харьковской области грузовой поезд сошел с рельсов. Поэтому задерживаются несколько пассажирских поездов.

Как сообщалось ранее, в поездах УЗ пассажиры теперь могут поиграть в настольные игры.

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Укрзализныця Днепропетровская область
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