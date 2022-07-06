UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЗ добавит вагоны к эвакуационному поезду из Донецкой области

Фото: УЗ добавит вагоны к эвакуационному поезду из Донецкой области (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

"Укрзализныця" увеличивает количество вагонов в эвакуационном поезде из Покровска Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Решение принято в связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров.

В компании напомнили, что УЗ продолжает осуществлять эвакуационные перевозки по маршруту Покровск - Днепр - Львов.

Посадка для пассажиров из зоны ведения боевых действий бесплатная, пассажиры могут непосредственно в поезде зарегистрироваться в программе на временное поселение и на получение материальной помощи для внутренне перемещенных лиц.

"Только за июнь на вокзалах было выплачено 10,9 миллионов гривен для 4,7 тысячи пассажиров эвакуационных поездов из Запорожья и Покровска", - сообщили в компании.

Напомним, ранее "Укрзализныця" срочно изменила маршруты трех поездов в Полтаву.

Позже в УЗ организовали подвоз пассажиров дополнительным транспортом.

Добавим, что "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця