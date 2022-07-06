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УЗ додасть вагони до евакуаційного поїзда з Донецької області

Фото: УЗ додасть вагони до евакуаційного поїзда з Донецької області (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

"Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів в евакуаційному поїзді з Покровська Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Рішення прийнято у зв'язку з інтенсифікацією бойових дій в Донецькій області і зростанням потоку пасажирів.

У компанії нагадали, що УЗ продовжує здійснювати евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.

Посадка для пасажирів із зони ведення бойових дій безплатний, пасажири можуть безпосередньо в поїзді зареєструватися в програмі на тимчасове поселення і на отримання матеріальної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

"Тільки за червень на вокзалах було виплачено 10,9 мільйона гривень для 4,7 тисячі пасажирів евакуаційних поїздів із Запоріжжя та Покровська", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" терміново змінила маршрути трьох поїздів у Полтаву.

Пізніше в УЗ організували підвезення пасажирів додатковим транспортом.

Додамо, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

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Укрзалізниця