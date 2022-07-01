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Повысит ли "Укрзализныця" тарифы в 2022 году: ответ главы правления

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Пятница 01 июля 2022 16:20
Повысит ли "Укрзализныця" тарифы в 2022 году: ответ главы правления Фото: повысит ли "Укрзализныця" тарифы в 2022 году (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки. Это было бы несправедливо по отношению к большинству людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Сейчас затруднительная ситуация, украинцы вынуждены перемещаться по стране и за ее пределы из-за военных действий. Для многих железная дорога стала дорогой жизни, и было бы несправедливо сейчас поднимать тарифы. И я считаю, что это правильная позиция", - заявил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Камышин отметил, что "Укрзализныця" индексировала тарифы на грузовые перевозки именно для того, чтобы избежать поднятия тарифов на пассажирские перевозки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Министерство инфраструктуры поддержало предложение "Укрзализныци" повысить тарифы на все группы грузов.

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