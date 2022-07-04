УЗ срочно изменила маршруты трех поездов до Полтавы: время в дороге увеличилось
Фото: УЗ срочно изменила маршруты трех поездов до Полтавы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Маршруты движения трех поездов, следующих в Полтаву, были срочно изменены из-за технических проблем. Время в дороге увеличилось ориентировочно на пять часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.
В частности, изменено движение поездов:
- №722 Киев - Харьков;
- №22 Львов - Харьков;
- №150 Черновцы - Полтава.
"Указанные поезда вместо Миргорода и Полтавы-Киевской будут временно следовать через Ромодан, Кременчуг и Полтаву-Южную. Время в пути увеличится ориентировочно на 5 часов", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.
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