На 6 часов дольше. УЗ сообщила о новых изменениях в расписании поездов через Полтаву
Маршруты движения трех поездов, следующих в Полтаву, были срочно изменены из-за технических проблем. "Укрзализныця" организовала подвоз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.
Так, пассажиров подвозят на электричках и автобусах со ст. Миргород и Полтава-Киевская, а также организовали оперативные пересадки на поезд №150 в Полтаву и поезд №22 в Харьков из ст. Ромодан.
"Пассажиров из Полтавы-Киевской приглашаем воспользоваться автобусным трансфером в Полтаву-Южную", - говорится в сообщении.
Изменения также коснутся некоторых обратных рейсов:
- Поезд №723 Харьков-Киев отправится из Харькова ориентировочно в 18:00 - более точное время будет уведомлено непосредственно на вокзале.
- Рейс №45/46 Харьков-Ужгород и двухгрупповой поезд №130/150 во Львов проведут в пути ориентировочно на 6 часов дольше через объездной маршрут.
Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила новый региональный поезд "Киев - Шостка". Он начнет курсировать ежедневно уже с 24 июня.
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