На 6 часов дольше. УЗ сообщила о новых изменениях в расписании поездов через Полтаву

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram .

Так, пассажиров подвозят на электричках и автобусах со ст. Миргород и Полтава-Киевская, а также организовали оперативные пересадки на поезд №150 в Полтаву и поезд №22 в Харьков из ст. Ромодан.

"Пассажиров из Полтавы-Киевской приглашаем воспользоваться автобусным трансфером в Полтаву-Южную", - говорится в сообщении.

Изменения также коснутся некоторых обратных рейсов: