УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом

"Укрзалізниця" запустила поїзди до Краматорська Донецької області. Залізничне сполучення до міста було зупинено ще на початку квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже тепер у разі потреби жителі міста та навколишніх населених пунктів зможуть зручно виїхати в інші регіони нашої країни", - зазначають у компанії.
Потяг із сьогоднішнього дня курсуватиме за наступним графіком:
Поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов'янськ.
Фото: поїзди до Краматорська відновили курсування (t.me/UkrzalInfo)
Нагадаємо, залізничне сполучення з Краматорськом було зупинено після того, як 8 квітня вокзал міста зазнав ракетного обстрілу з боку російських військових. На момент удару ракетою "Точка У" там було близько 4 тисяч осіб.
Того ж дня залізничну станцію у Краматорську було закрито для евакуації та прийому поїздів.
Також зазначимо, що російські війська неодноразово обстрілювали залізничну інфраструктуру у Краматорську.
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