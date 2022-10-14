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УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом

Фото: УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзалізниця" запустила поїзди до Краматорська Донецької області. Залізничне сполучення до міста було зупинено ще на початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже тепер у разі потреби жителі міста та навколишніх населених пунктів зможуть зручно виїхати в інші регіони нашої країни", - зазначають у компанії.

Потяг із сьогоднішнього дня курсуватиме за наступним графіком:

  • відправлення з Києва щодня о 06:52. Прибуття до Краматорська о 14:03;
  • у зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:35. Прибуття до Києва о 21:13.

Поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов'янськ.

Фото: поїзди до Краматорська відновили курсування (t.me/UkrzalInfo)

Нагадаємо, залізничне сполучення з Краматорськом було зупинено після того, як 8 квітня вокзал міста зазнав ракетного обстрілу з боку російських військових. На момент удару ракетою "Точка У" там було близько 4 тисяч осіб.

Того ж дня залізничну станцію у Краматорську було закрито для евакуації та прийому поїздів.

Також зазначимо, що російські війська неодноразово обстрілювали залізничну інфраструктуру у Краматорську.

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УкрзалізницяКраматорськ