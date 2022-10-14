УЗ спустя полгода возобновила ж/д сообщение с Краматорском

"Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы возобновить сообщение с Краматорском перед началом холодов. Ведь теперь в случае необходимости жители города и окрестных населенных пунктов смогут удобно выехать в другие регионы нашей страны", - отмечают в компании.

Поезд с сегодняшнего дня будет курсировать по следующему графику:

отправка из Киева ежедневно в 06:52. Прибытие в Краматорск в 14:03;

в обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35. Прибытие в Киев в 21:13.

Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.

Фото: поезда в Краматорск возобновили курсирование (t.me/UkrzalInfo)