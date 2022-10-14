RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЗ спустя полгода возобновила ж/д сообщение с Краматорском

Фото: УЗ спустя полгода возобновила ж/д сообщение с Краматорском (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзализныця" запустила поезда в Краматорск Донецкой области. Железнодорожное сообщение в город было остановлено еще в начале апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализницю"

"Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы возобновить сообщение с Краматорском перед началом холодов. Ведь теперь в случае необходимости жители города и окрестных населенных пунктов смогут удобно выехать в другие регионы нашей страны", - отмечают в компании.

Поезд с сегодняшнего дня будет курсировать по следующему графику:

  • отправка из Киева ежедневно в 06:52. Прибытие в Краматорск в 14:03;
  • в обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35. Прибытие в Киев в 21:13.

Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.

Фото: поезда в Краматорск возобновили курсирование (t.me/UkrzalInfo)

Напомним, железнодорожное сообщение с Краматорском было остановлено, после того, как 8 апреля вокзал города подвергся ракетному обстрелу со стороны российских военных. На момент удара ракетой "Точка У" там находились около 4 тысяч человек.

В тот же день железнодорожную станцию в Краматорске было закрыто для эвакуации и приема поездов.

Также отметим, что российские войска неоднократно обстреливали железнодорожную инфраструктуру в Краматорске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяКраматорск