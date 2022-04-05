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Из-за обстрелов в Краматорск пока не идут поезда: когда возобновится движение

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Краматорск, Вторник 05 апреля 2022 09:56
Из-за обстрелов в Краматорск пока не идут поезда: когда возобновится движение Фото: в Краматорск после обстрелов пока не ходят поезда (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на утро 5 апреля из-за ночных обстрелов Краматорска и повреждения железной дороги в город пока не идут поезда. Пассажиров, которые ждут отправления с этой станции, просят укрыться в безопасных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что в связи с обстрелами Краматорска поезда ждут анализ повреждений железнодорожного полотна и возобновят движение после стабилизации на участке.

В частности, поезд 45/46 находится на станции Лозовая, информация о возможности дальнейшего движения будет обновляться.

Пассажирам, которые ждут эвакуации из Краматорска, рекомендуется находиться в безопасном месте и следить за официальными сообщениями.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты ночью нанесли авиаудары по Краматорску. В результате повреждена железная дорога.

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