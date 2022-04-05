Из-за обстрелов в Краматорск пока не идут поезда: когда возобновится движение

По состоянию на утро 5 апреля из-за ночных обстрелов Краматорска и повреждения железной дороги в город пока не идут поезда. Пассажиров, которые ждут отправления с этой станции, просят укрыться в безопасных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что в связи с обстрелами Краматорска поезда ждут анализ повреждений железнодорожного полотна и возобновят движение после стабилизации на участке.

В частности, поезд 45/46 находится на станции Лозовая, информация о возможности дальнейшего движения будет обновляться.

Пассажирам, которые ждут эвакуации из Краматорска, рекомендуется находиться в безопасном месте и следить за официальными сообщениями.