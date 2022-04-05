Из-за обстрелов в Краматорск пока не идут поезда: когда возобновится движение
По состоянию на утро 5 апреля из-за ночных обстрелов Краматорска и повреждения железной дороги в город пока не идут поезда. Пассажиров, которые ждут отправления с этой станции, просят укрыться в безопасных местах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Сообщается, что в связи с обстрелами Краматорска поезда ждут анализ повреждений железнодорожного полотна и возобновят движение после стабилизации на участке.
В частности, поезд 45/46 находится на станции Лозовая, информация о возможности дальнейшего движения будет обновляться.
Пассажирам, которые ждут эвакуации из Краматорска, рекомендуется находиться в безопасном месте и следить за официальными сообщениями.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты ночью нанесли авиаудары по Краматорску. В результате повреждена железная дорога.
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