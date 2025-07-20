УЗ анонсувала важливі зміни щодо поїздів на Закарпаття: що буде з графіком

Починаючи з 31 липня пасажирські поїзди Закарпатського напрямку знову курсуватимуть звичним маршрутом через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Залізничники завершили планову модернізацію колій, і тепер рух повністю відновлюється до Ужгорода для низки потягів:
Також цього літа курсуватиме додатковий поїзд № 283/284 Київ - Ужгород, аби задовольнити підвищений попит до санаторно-курортних зон області.Які ще зміни
До Ужгорода повертаються традиційні маршрути поїздів, які раніше курсували лише до Мукачевого або Чопа:
Крім того, маршрут поїзда № 59/60 Київ - Ужгород подовжено до Чопа, як і безпересадкових вагонів Кам’янець-Подільський - Чоп до Ужгорода.
Розклад руху доступний на сайті uz.gov.ua у розділі "Пасажирам". Квитки продаються:
Придбати квитки можна в застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua, або в касах.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" через високий попит запускає додаткові рейси "Інтерсіті+" між Києвом і Львовом - один у кожному напрямку. Нові рейси почали курсувати з 19 липня, квитки доступні в застосунку.
Також ми писали, що пасажири "Укрзалізниці" мають право на низку безкоштовних послуг, про які часто не знають. Це доступ до туалетів, питної води, аптечки, мікрохвильовки, ременів безпеки, страхування на 320 тисяч гривень та навіть безоплатне повернення до своєї станції у разі помилкового проїзду.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.