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УЗ анонсировала важные изменения относительно поездов на Закарпатье: что будет с графиком

Фото: "Укрзализныця" изменила график движения поездов на Закарпатье (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

Начиная с 31 июля пассажирские поезда Закарпатского направления снова будут курсировать привычным маршрутом через Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Что известно

Железнодорожники завершили плановую модернизацию путей, и теперь движение полностью восстанавливается в Ужгород для ряда поездов:

  • № 3/4 Запорожье - Ужгород,
  • № 29/30 Киев - Ужгород,
  • № 46/45 Ужгород - Харьков,
  • № 368/367 Ужгород - Ковель.

Также этим летом будет курсировать дополнительный поезд № 283/284 Киев - Ужгород, чтобы удовлетворить повышенный спрос в санаторно-курортные зоны области.

В Ужгород возвращаются традиционные маршруты поездов, которые ранее курсировали только в Мукачево или Чоп:

  • № 17/18 "Сковорода" Харьков - Мукачево,
  • № 37/38 Одесса - Мукачево,
  • № 81/82 Киев - Чоп,
  • № 749/750 Киев - Чоп,
  • № 829/830 Львов - Чоп.

Кроме того, маршрут поезда № 59/60 Киев - Ужгород продлен до Чопа, как и беспересадочных вагонов Каменец-Подольский - Чоп до Ужгорода.

Как проверить расписание

Расписание движения доступно на сайте uz.gov.ua в разделе "Пассажирам". Билеты продаются:

  • за 20 суток до рейса для большинства направлений,
  • за 10 суток - на поезда № 46/45 и № 829/830.

Купить билеты можно в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua, или в кассах.

Напомним, "Укрзализныця" из-за высокого спроса запускает дополнительные рейсы "Интерсити+" между Киевом и Львовом - один в каждом направлении. Новые рейсы начали курсировать с 19 июля, билеты доступны в приложении.

Также мы писали, что пассажиры "Укрзалізниці" имеют право на ряд бесплатных услуг, о которых часто не знают. Это доступ к туалетам, питьевой воде, аптечке, микроволновке, ремням безопасности, страхование на 320 тысяч гривен и даже бесплатное возвращение к своей станции в случае ошибочного проезда.

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