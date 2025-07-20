УЗ анонсировала важные изменения относительно поездов на Закарпатье: что будет с графиком

Что известно

Железнодорожники завершили плановую модернизацию путей, и теперь движение полностью восстанавливается в Ужгород для ряда поездов:

№ 3/4 Запорожье - Ужгород,

№ 29/30 Киев - Ужгород,

№ 46/45 Ужгород - Харьков,

№ 368/367 Ужгород - Ковель.

Также этим летом будет курсировать дополнительный поезд № 283/284 Киев - Ужгород, чтобы удовлетворить повышенный спрос в санаторно-курортные зоны области.

В Ужгород возвращаются традиционные маршруты поездов, которые ранее курсировали только в Мукачево или Чоп:

№ 17/18 "Сковорода" Харьков - Мукачево,

№ 37/38 Одесса - Мукачево,

№ 81/82 Киев - Чоп,

№ 749/750 Киев - Чоп,

№ 829/830 Львов - Чоп.

Кроме того, маршрут поезда № 59/60 Киев - Ужгород продлен до Чопа, как и беспересадочных вагонов Каменец-Подольский - Чоп до Ужгорода.

Как проверить расписание

Расписание движения доступно на сайте uz.gov.ua в разделе "Пассажирам". Билеты продаются:

за 20 суток до рейса для большинства направлений,

за 10 суток - на поезда № 46/45 и № 829/830.

Купить билеты можно в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua, или в кассах.