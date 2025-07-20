УЗ анонсировала важные изменения относительно поездов на Закарпатье: что будет с графиком

Начиная с 31 июля пассажирские поезда Закарпатского направления снова будут курсировать привычным маршрутом через Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Железнодорожники завершили плановую модернизацию путей, и теперь движение полностью восстанавливается в Ужгород для ряда поездов:
Также этим летом будет курсировать дополнительный поезд № 283/284 Киев - Ужгород, чтобы удовлетворить повышенный спрос в санаторно-курортные зоны области.
В Ужгород возвращаются традиционные маршруты поездов, которые ранее курсировали только в Мукачево или Чоп:
Кроме того, маршрут поезда № 59/60 Киев - Ужгород продлен до Чопа, как и беспересадочных вагонов Каменец-Подольский - Чоп до Ужгорода.
Расписание движения доступно на сайте uz.gov.ua в разделе "Пассажирам". Билеты продаются:
Купить билеты можно в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua, или в кассах.
Напомним, "Укрзализныця" из-за высокого спроса запускает дополнительные рейсы "Интерсити+" между Киевом и Львовом - один в каждом направлении. Новые рейсы начали курсировать с 19 июля, билеты доступны в приложении.
Также мы писали, что пассажиры "Укрзалізниці" имеют право на ряд бесплатных услуг, о которых часто не знают. Это доступ к туалетам, питьевой воде, аптечке, микроволновке, ремням безопасности, страхование на 320 тысяч гривен и даже бесплатное возвращение к своей станции в случае ошибочного проезда.
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