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"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси "Інтерсіті+" на популярний напрям

Україна, Четвер 17 липня 2025 14:59
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"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси "Інтерсіті+" на популярний напрям Фото: УЗ додала ще по одному рейсу "Інтерсіті+" між Києвом і Львовом (Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

Через високий попит "Укрзалізниця" додала ще по одному рейсу "Інтерсіті+" між Києвом і Львовом. Старт нових рейсів вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Бачимо, який попит має напрямок Київ - Львів та Львів - Київ, тож знайшли можливість додати на найближчий час по рейсу "Інтерсіті+" в обох напрямках з цієї суботи", - пояснили в компанії.

За даними "Укрзалізниці", квитки на даний й потяг вже можна придбати в застосунку.

Зміни в роботі "Укрзалізниці"

Зауважимо, що раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запускає тестовий поїзд Чоп - Львів через Карпати 17, 19 та 25 липня.

Поїзд №218/217 курсуватиме вдень із зупинками в Мукачевому, Славському, Сколе та інших курортних містах.

Ба більше, даний рейс забезпечить зручні пересадки - на поїзди з-за кордону та зі Львова в різні регіони України.

Також ми розповідали, що пасажири "Укрзалізниці" мають право на низку безкоштовних послуг, які входять у вартість квитка.

Серед них - питна вода, туалети на вокзалах, користування аптечкою, мікрохвильовкою, повернення на станцію, якщо проїхали свою, та навіть страхування на суму до 320 тисяч гривень.

Водночас нагадаємо, що вчора, 16 липня, "Укрзалізниця" призначила новий денний поїзд №275/276 Київ - Вінниця через підвищений попит на цьому напрямку.

Він курсуватиме у пікові дати - 20, 26 та 28 липня 2025 року.

Варто відзнасити, що раніше "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Львова, Одеси та Трускавця на літній сезон. Квитки на нові рейси можна придбати як офлайн, так і онлайн.

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Київ Укрзалізниця Львів
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