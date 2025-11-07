ua en ru
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска

Пятница 07 ноября 2025 11:40
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Программа по бесплатным перевозкам по железной дороге УЗ-3000 должна заработать уже 1 декабря, и будет действовать в течение четырех месяцев.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ВР.

"Очень важно понять следующее. У нас пассажирские перевозки и стоимость пассажирских перевозок действительно реальная выше, чем стоимость билета. И раньше этот дисбаланс, который был, компенсировался за счет карго перевозок", - отметила Свириденко.

По ее словам, из-за активных боевых действий, из-за последствий войны объемы перевозок грузовых перевозок уменьшаются. И этого ресурса уже не хватает для того, чтобы перекрыть эту разницу между себестоимостью и реальной ценой билета.

"Для того, чтобы поддержать железную дорогу, в сложное время в этом году выделялись средства дополнительно. Это где-то 13 млрд гривен. В следующем году мы планируем, что это будет не менее 15 млрд гривен. И еще дополнительный ресурс ищет сама "Укрзализныця" за счет экономии расходов и оптимизации своей деятельности", - добавила глава правительства.

При этом, по словам премьера, УЗ-3000 - это не программа, которая компенсируется за счет этих 13 млрд гривен. Это возможность, которая предоставляется всем гражданам Украины.

"Сейчас как раз профильное министерство формирует и детализирует, прорабатывает эту программу. Она должна запуститься с 1 декабря. И будет она реализовываться в течение 4 месяцев, когда у нас есть низкий спрос на "Укрзализныцю", - добавила она.

Бесплатные поездки от "Укрзализныци"

Напомним, ранее правительство анонсировало проект"Укрзализныця 3000", который позволит бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до 3 тысяч км в "низкий сезон". Программой сможет воспользоваться каждый украинец.

По данным УЗ, программа должна выровнять нагрузку и поддержать внутренний туризм. Кроме того, она не потребует дополнительных расходов из госбюджета.

Расстояние 3 тысячи км выбрали не случайно, ведь это расстояние самого длинного маршрута в Украине туда и обратно - из Запорожья в Ужгород.

