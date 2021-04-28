Увольнение Кабмином главы "Нафтогаза" осложняет переговоры с МВФ, - Bloomberg

Решение правительства Украины уволить главу государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" может грозить осложнением переговоров о предоставлении международной помощи в размере 5,5 млрд долларов.

Об этом говорится в статье Вloomberg.

"Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддержали Коболева и уже были потрясены массовым уходом реформаторов", - пишет издание. В материале также отмечается, что Коболев был главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог "бывшей советской стране сократить бюджетный дефицит", и именно он "привел Украину к многомиллиардной победе в судебном споре против российского Газпрома в 2018 году".