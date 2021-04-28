Звільнення Кабміном глави "Нафтогазу" ускладнює переговори з МВФ, - Bloomberg

Рішення уряду України звільнити голову державної нафтогазової компанії "Нафтогаз України" може загрожувати ускладненням переговорів про надання міжнародної допомоги в розмірі 5,5 млрд доларів.

Про це йдеться в статті Вloomberg.

"Несподіваний крок ризикує засмутити західних донорів, у тому числі Міжнародний валютний фонд, які підтримали Коболєва і вже були вражені масовим відходом реформаторів", - пише видання. У матеріалі також наголошується, що Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг "колишній радянській країні скоротити бюджетний дефіцит", і саме він "привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовій суперечці проти російського Газпрому в 2018 році".